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    Сборная России может сыграть с Италией на новом стадионе «Динамо» 5 июня

    Теги стадион Динамо Москва сборная Италии сборная России Динамо Москва ЧМ-2018 ВТБ Андрей Перегудов товарищеские матчи (сборные)

    Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Италии 5 июня на новом стадионе «Динамо».

    Об этом сообщил старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

    «Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож.

    26 700 зрителей – это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться.

    Сдать весь спортивный комплекс «ВТБ Арена Парк» мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России – последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнет ФК «Динамо». 

    Соперник сборной, говорят, будет топовый – возможно, Италия, если она выйдет на ЧМ, конечно», – заявил Перегудов.

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