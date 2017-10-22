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    ЦСКА – «Зенит». Лодыгин заменил получившего травму Лунева

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы Андрей Лунев Юрий Лодыгин

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение в матче с ЦСКА (0:0, второй тайм) в рамках 14-го тура чемпионата России.

    Перед началом второго тайма в воротах питерского клуба появился Юрий Лодыгин.

    О тяжести и характере травмы Лунева на данный момент информации нет.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».

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