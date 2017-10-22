ЦСКА – «Зенит». Лодыгин заменил получившего травму Лунева
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение в матче с ЦСКА (0:0, второй тайм) в рамках 14-го тура чемпионата России.
Перед началом второго тайма в воротах питерского клуба появился Юрий Лодыгин.
О тяжести и характере травмы Лунева на данный момент информации нет.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».
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