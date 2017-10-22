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    Андрей Будогосский: «Арбитр Кукуян допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Спартака»

    Теги Спартак Амкар премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский Брайан Идову Александр Селихов Павел Кукуян

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с неназначенным в пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Амкара» (0:0).

    «Судья в данном случае, к сожалению, допустил ошибку, он должен был назначить 11-метровый удар. Момент непростой, тяжелый, но произошло то, что произошло.

    Тут понятно, как инспектор мог оценить работу арбитра», – сказал Будогосский.

    Главным судьей матча был Павел Кукуян, инспектором – Алексей Румянцев. Арбитр не назначил пенальти после контакта между вратарем «Спартака» Александром Селиховым и защитником «Амкара» Брайаном Идову.

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