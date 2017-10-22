Балотелли о Манчини в «Зените»: «Потрачено…»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ответил на вопросы о тренере сборной Италии Джампьеро Вентуре и о решении Роберто Манчини возглавить «Зенит».
– Что думаешь о Вентуре?
– Я не слишком хорошо с ним знаком.
– А о Манчини в «Зените»?
– Потрачено…
– Твои лучшие тренеры?
– Моуринью, Манчини и тот, который у меня сейчас в «Ницце» (Люсьен Фавр – примечание Sports.ru), – сказал Балотелли в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне.
Разговор проходил в веселой, не совсем серьезной обстановке.
Манчини возглавил «Зенит» летом этого года. После 13 туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» на два очка.
Балотелли играл под руководством Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити».
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