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    Балотелли о Манчини в «Зените»: «Потрачено…»

    Теги Зенит Ницца Роберто Манчини Жозе Моуринью премьер-лига Россия лига 1 Франция Люсьен Фавр Джампьеро Вентура Марио Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ответил на вопросы о тренере сборной Италии Джампьеро Вентуре и о решении Роберто Манчини возглавить «Зенит».

    – Что думаешь о Вентуре?

    – Я не слишком хорошо с ним знаком.

    – А о Манчини в «Зените»?

    – Потрачено…

    – Твои лучшие тренеры?

    – Моуринью, Манчини и тот, который у меня сейчас в «Ницце» (Люсьен Фавр – примечание Sports.ru), – сказал Балотелли в интервью итальянскому комику Дамиано Эр Файне.

    Разговор проходил в веселой, не совсем серьезной обстановке.

    Манчини возглавил «Зенит» летом этого года. После 13 туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» на два очка.

    Балотелли играл под руководством Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити».

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