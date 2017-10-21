Агуэро сравнялся с лучшим бомбардиром «Ман Сити» Бруком. У них по 177 голов
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро открыл счет в матче 9-го тура АПЛ с «Бернли» (1:0, первый тайм).
29-летний аргентинец забил 177-й гол и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром клуба Эриком Бруком.
Брук провел за «Сити» 493 матча с 1928 по 1939 год.
Подробную статистику Агуэро можно посмотреть здесь.
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