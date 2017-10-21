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    Агуэро сравнялся с лучшим бомбардиром «Ман Сити» Бруком. У них по 177 голов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Бернли рекорды

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро открыл счет в матче 9-го тура АПЛ с «Бернли» (1:0, первый тайм).

    29-летний аргентинец забил 177-й гол и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром клуба Эриком Бруком.

    Брук провел за «Сити» 493 матча с 1928 по 1939 год.

    Подробную статистику Агуэро можно посмотреть здесь.

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