Агуэро сравнялся с лучшим бомбардиром «Ман Сити» Бруком. У них по 177 голов

Нападающий Серхио Агуэро открыл счет в матче 9-го тура АПЛ с (1:0, первый тайм).

29-летний аргентинец забил 177-й гол и сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром клуба Эриком Бруком.

Брук провел за «Сити» 493 матча с 1928 по 1939 год.

Подробную статистику Агуэро можно посмотреть здесь.

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