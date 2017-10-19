Ригони возглавил гонку бомбардиров Лиги Европы. Он забил уже 5 мячей

Полузащитник Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче Лиги Европы с (3:0, первый тайм).

Аргентинец забил во всех 3 матчах турнира за российский клуб.

Теперь на его счету 5 мячей в турнире и он лидирует в списке лучших бомбардиров основной сетки .

Подробную статистику 24-летнего Ригони смотрите здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ригони сделал хет-трик за «Зенит». Напомните, откуда он взялся