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    Sports.ru

    Ригони возглавил гонку бомбардиров Лиги Европы. Он забил уже 5 мячей

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Русенборг Эмилиано Ригони

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче Лиги Европы с «Русенборгом» (3:0, первый тайм).

    Аргентинец забил во всех 3 матчах турнира за российский клуб.

    Теперь на его счету 5 мячей в турнире и он лидирует в списке лучших бомбардиров основной сетки Лиги Европы.

    Подробную статистику 24-летнего Ригони смотрите здесь.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ригони сделал хет-трик за «Зенит». Напомните, откуда он взялся

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