Ригони возглавил гонку бомбардиров Лиги Европы. Он забил уже 5 мячей
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони оформил хет-трик в матче Лиги Европы с «Русенборгом» (3:0, первый тайм).
Аргентинец забил во всех 3 матчах турнира за российский клуб.
Теперь на его счету 5 мячей в турнире и он лидирует в списке лучших бомбардиров основной сетки Лиги Европы.
Подробную статистику 24-летнего Ригони смотрите здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ригони сделал хет-трик за «Зенит». Напомните, откуда он взялся
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