«Зенит» – «Русенборг». На матче ожидается до 51 тысячи зрителей
Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» примет «Русенборг».
На игре ожидается до 51 тысячи зрителей. Норвежцев поддержат 40 болельщиков.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, гости – в белой.
Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.
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