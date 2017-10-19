«Зенит» – «Русенборг». На матче ожидается до 51 тысячи зрителей

Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы примет «Русенборг».

На игре ожидается до 51 тысячи зрителей. Норвежцев поддержат 40 болельщиков.

сыграет в лазурной форме, гости – в белой.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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