Серджи Роберто о Месси: «Нет слов, чтобы описать лучшего игрока в истории футбола»

Полузащитник «Барселоны» высказался после победы над «Олимпиакосом» (3:1) в матче Лиги чемпионов.

«Мы начали очень мощно, атаковали и сумели открыть счет. Соперник сел глубоко в оборону, нам нужно было досрочно решить исход, в итоге это удалось.

Мы контролировали игру, и это главное. У нас все прекрасно: мы лидируем в примере и в Лиге чемпионов. Мы надежны в обороне, пусть и пропустили в концовке. Будем продолжать работать, чтобы достичь своих целей.

100-й гол Месси в еврокубках? Нет слов, чтобы описать лучшего игрока в истории футбола. Нам всем приятно делить с ним раздевалку и играть вместе с ним», – сказал Роберто.