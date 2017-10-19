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    Жозе Моуринью: «Иногда кажется, что хорошая игра в защите – это преступление, но именно так и достигаются победы в футболе»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Бенфика Лига чемпионов

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о победе в матче групповой стадии лиги чемпионов над «Бенфикой».

    «Мы контролировали ход матча, У Де Хеа практически не было работы. Я был уверен, что мы не пропустим, оборона сыграла отлично.

    Иногда кажется, что хорошая игра в защите – это преступление, но именно так и достигаются победы в футболе.

    Нам нужно 1 очко, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и одна победа, чтобы занять первое место в группе, при этом у нас в запасе два домашних матча.

    Я знал, насколько хорош вратарь «Бенфики», предупреждал об этом игроков. У нас был определенный план, чтобы он почувствовал дискомфорт и неуверенность, особенно при розыгрыше стандартов. Ему не повезло с пропущенным голом.

    Знали, что «Бенфика» не сможет давить все 90 минут. Они не могли повторить того, что сделал «Ливерпуль» в недавнем матче. А без давления, они бы пропустили гол. После этого мы немного прибавили и смогли забить гол, с учетом нашей игры в атаке счет мог быть и крупнее», – сказал Моуринью.

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