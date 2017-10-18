Свилар из «Бенфики» – самый молодой голкипер в истории Лиги чемпионов. Он побил рекорд Касильяса
Голкипер «Бенфики» Миле Свилар вышел в стартовом составе на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, Свилар побил рекорд, державшийся на протяжении 18 лет, и стал самым молодым вратарем в истории турнира. Сегодня Свилару 18 лет и 52 дня.
Предыдущим рекордсменом был нынешний голкипер «Порту» Икер Касильяс, который в сентябре 1999 года вышел в составе «Реала» на игру против греческого «Олимпиакоса» в возрасте 18 лет и 118 дней.
Подробную статистику выступлений Свилара смотрите здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфики» и «МЮ».
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