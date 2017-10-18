Глушаков о разгроме «Севильи»: «Спартак» сыграл неплохо, но может еще лучше»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал победу над «Севильей» (5:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Мы реализовали свои моменты и заслужили эту победу.

– В конце первого тайма и начале второго вышей команде было очень тяжело. За счет удалось продавить соперника?

– За счет характера. В одном моменте нам повезло, когда игрок «Севильи» был по пустым воротам, а попал в Диму Комбарова. Переломный моменты был, когда забили мяч. Пошла фортуна.

Мы правильно играли, так, как наигрывали перед матчем. Реализовали свои моменты. «Спартак» сыграл неплохо, но может еще лучше.

– Леонид Федун назвал этот матч величайшим в истории команды в Лиге чемпионов.

– По результату, да. Я думаю, болельщики много лет ждали Лигу чемпионов и золотые медали. Все свершилось, – сказал Глушаков.