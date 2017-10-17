Кавани о конфликте с Неймаром: «Нам с ним не обязательно быть друзьями»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал об отношениях с форвардом .

«Случай с пенальти уже в прошлом. Такое в футболе случается. Мы должны найти решение и работать как команда.

Нам нужно быть конкурентной командой, а не друзьями. Необходимо быть профессионалом, а жизнь у каждого своя.

Принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти? Я не знаю», — сказал Кавани.

Неймар и Кавани помирились. Или нет?