Кавани о конфликте с Неймаром: «Нам с ним не обязательно быть друзьями»
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал об отношениях с форвардом Неймаром.
«Случай с пенальти уже в прошлом. Такое в футболе случается. Мы должны найти решение и работать как команда.
Нам нужно быть конкурентной командой, а не друзьями. Необходимо быть профессионалом, а жизнь у каждого своя.
Принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти? Я не знаю», — сказал Кавани.
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