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    Кавани о конфликте с Неймаром: «Нам с ним не обязательно быть друзьями»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Неймар Унаи Эмери

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал об отношениях с форвардом Неймаром.

    «Случай с пенальти уже в прошлом. Такое в футболе случается. Мы должны найти решение и работать как команда.

    Нам нужно быть конкурентной командой, а не друзьями. Необходимо быть профессионалом, а жизнь у каждого своя.

    Принял ли Эмери решение по поводу исполнителя пенальти? Я не знаю», — сказал Кавани.

    Неймар и Кавани помирились. Или нет?

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