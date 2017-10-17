Каррагер – Клоппу: «Мой «Ливерпуль» много раз играл, как Моуринью, и добивался результатов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал высказывание главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа о том, что в субботнем матче чемпионата Англии (0:0) сыграл в чересчур оборонительный футбол.

«Прежде всего должен сказать, что у меня нет проблем с тем, что сделал Моуринью. Он всегда так делает, и я ждал этого перед матчем.

Клопп сказал после игры, что «Ливерпуль» никогда не будет так играть. Ок. Возможно, его «Ливерпуль» не будет так играть, но мой «Ливерпуль» так играл и делал это много раз. И благодаря этому мы добивались результатов», – сказал Каррагер.

В составе Каррагер выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и дважды – Суперкубок УЕФА.

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