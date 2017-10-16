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    Денис Глушаков: «Кто сказал, что «Зенит» не догнать?»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы команды в чемпионской гонке с «Зенитом».

    «Кто сказал, что «Зенит» не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», СКА, ЦСКА — вот уже 10–12 очков, которых нам не хватило до первого места.

    Еще треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

    Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки», — сказал Глушаков.

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