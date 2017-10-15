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    «Краснодар» впервые потерпел 4 поражения подряд

    Теги премьер-лига Россия рекорды Краснодар

    «Краснодар» в 13-м туре чемпионата России уступил дома ЦСКА (0:1).

    «Горожане» впервые в своей истории потерпели 4 поражения подряд. Ранее южане уступили в премьер-лиге тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Зениту» (0:2), а также проиграли «Томи» (1:2) в 1/16 финала Кубка России.

    Кроме того, «Краснодар» впервые потерпел три сухих поражения в РФПЛ подряд. Ранее «быки» в рамках чемпионата уже уступали трижды кряду, но при этом забивали хотя бы в одной из игр.

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