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    «Динамо» забило впервые с 20 августа

    Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Динамо Москва СКА Хабаровск Алексей Козлов Юрий Калитвинцев

    Защитник «Динамо» Алексей Козлов открыл счет в матче с хабаровским СКА (1:0, первый тайм).

    Московский клуб прервал свою безголевую серию, которая продлилась 453 минуты игрового времени. «Динамо» не забивало с 20 августа, когда Александр Зотов отличился в матче с «Уфой» (1:1).

    В этот период вошли 5 матчей чемпионата России, матч Кубка России и товарищеская игра со сборной России.

    Был отправлен в отставку Юрий Калитвинцев, этот матч – первый под руководством Дмитрия Хохлова.

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