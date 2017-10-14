«Динамо» забило впервые с 20 августа

Защитник Алексей Козлов открыл счет в матче с хабаровским СКА (1:0, первый тайм).

Московский клуб прервал свою безголевую серию, которая продлилась 453 минуты игрового времени. не забивало с 20 августа, когда Александр Зотов отличился в матче с «Уфой» (1:1).

В этот период вошли 5 матчей чемпионата России, матч Кубка России и товарищеская игра со сборной России.

Был отправлен в отставку Юрий Калитвинцев, этот матч – первый под руководством .