Юрген Клопп: «Я был средним игроком «Майнца». Как я мог мечтать об «МЮ»? Я не настолько сумасшедший»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не мечтал возглавить .

«Читал интервью моего бывшего главного тренера. Мне нравится Краутцун, но когда вспоминаю о далеком прошлом, я не уверен, что было правдой, а что – нет. Тем не менее это забавно.

Будучи очень средним игроком , как бы я мог сказать ему: «Если стану тренером, то хотел бы возглавить «МЮ»?

Может быть, люди и думают, что я немного сумасшедший, но я не настолько сумасшедший.

Никогда не думал ни о чем таком», – сказал Клопп.

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