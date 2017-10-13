Юрген Клопп: «Я был средним игроком «Майнца». Как я мог мечтать об «МЮ»? Я не настолько сумасшедший»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не мечтал возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Читал интервью моего бывшего главного тренера. Мне нравится Краутцун, но когда вспоминаю о далеком прошлом, я не уверен, что было правдой, а что – нет. Тем не менее это забавно.
Будучи очень средним игроком «Майнца», как бы я мог сказать ему: «Если стану тренером, то хотел бы возглавить «МЮ»?
Может быть, люди и думают, что я немного сумасшедший, но я не настолько сумасшедший.
Никогда не думал ни о чем таком», – сказал Клопп.
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