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    Президент «Сьона» о запрете 14 месяцев посещать матчи: «Если лига хочет войны, она ее получит»

    Теги Санкт-Галлен Сьон высшая лига Швейцария происшествия Федерация футбола Швейцарии Кристиан Константин

    Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал решение швейцарской лиги вынести ему длительную дисквалификацию.

    В сентябре Константин по окончании матча чемпионата страны с «Лугано» (2:1) напал на комментатора и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Лига оштрафовала Константина на 100 тысяч франков и запретила ему 14 месяцев посещать стадионы.

    «Это меня смешит. Я принимаю во внимание это решение, оно показывает некомпетентность дисциплинарного комитета. На заседание меня не вызывали, меня не выслушали.

    Если они хотят войны, они ее получат. Посмотрим, кто выстоит, а кто окажется поверженным.

    Штраф? Мы еще посмотрим, кто кому заплатит», – заявил Константин.

    Константин также сказал, что будет присутствовать на домашней игре клуба против «Санкт-Галлена», несмотря на запрет.

    «Почему я не должен быть там? У меня есть абонемент на стадион.

    Если кто-то сказал мне, что я не могу спать в постели, я все равно это сделаю, не так ли?» – цитирует Константина Blick со ссылкой на La Matin.

    Напомним, что за «Сьона» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

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