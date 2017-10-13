Виталий Мутко: «Аргентина и Испания приедут основными составами. Будет и Месси»
Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайших матчах сборной России.
«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной.
Месси будет участвовать в матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами.
В том числе будет Лионель Месси», – сказал Мутко.
Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, а 14-го – с Испанией
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