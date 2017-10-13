Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Аргентина и Испания приедут основными составами. Будет и Месси»

    Теги Виталий Мутко Лионель Месси сборная Испании сборная России сборная Аргентины

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайших матчах сборной России.

    «Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной.

    Месси будет участвовать в матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами.

    В том числе будет Лионель Месси», – сказал Мутко.

    Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, а 14-го – с Испанией

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться