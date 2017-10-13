Виталий Мутко: «Аргентина и Испания приедут основными составами. Будет и Месси»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о ближайших матчах сборной России.

«Договоренность с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной.

Месси будет участвовать в матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами.

В том числе будет Лионель Месси», – сказал Мутко.

Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, а 14-го – с Испанией