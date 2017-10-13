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    Моуринью о тактике на матч с «Ливерпулем»: «Не переживайте, сыграем с одним защитником и девятью нападающими»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил насчет своей тактической схемы на предстоящий матч с «Ливерпулем».

    – Возможно, вам стоит выбрать более атакующий стиль игры на этот матч?

    – Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Конечно.

    Мы сыграем с одним парнем сзади, перейдем на новую схему – это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем с девятью нападающими, не беспокойтесь, – сказал Моуринью.

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