Моуринью о тактике на матч с «Ливерпулем»: «Не переживайте, сыграем с одним защитником и девятью нападающими»

Главный тренер Жозе Моуринью пошутил насчет своей тактической схемы на предстоящий матч с .

– Возможно, вам стоит выбрать более атакующий стиль игры на этот матч?

– Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Конечно.

Мы сыграем с одним парнем сзади, перейдем на новую схему – это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем с девятью нападающими, не беспокойтесь, – сказал Моуринью.