Моуринью о тактике на матч с «Ливерпулем»: «Не переживайте, сыграем с одним защитником и девятью нападающими»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил насчет своей тактической схемы на предстоящий матч с «Ливерпулем».
– Возможно, вам стоит выбрать более атакующий стиль игры на этот матч?
– Мы выйдем на поле с одним защитником и девятью нападающими, не переживайте. Конечно.
Мы сыграем с одним парнем сзади, перейдем на новую схему – это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем с девятью нападающими, не беспокойтесь, – сказал Моуринью.
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