Роберт Левандовски: «Золотой мяч» – не моя цель. Успех в «Баварии» важнее»

Нападающий «Баварии» высказался о «Золотом мяче».

– В прошлом году вы заняли 16-е место в голосовании за мяч» и сильно его критиковали, назвав его «кабаре». Почему?

– Я не понимаю, почему некоторые игроки занимают 50-е, 25-е или 5-е место. Важны только три первых места. Поэтому в прошлом году я был немного... как бы это сказать... шокирован. Когда ты играешь за «Баварию», доходишь до полуфинала Лиги чемпионов, забиваешь кучу голов в бундеслиге, идешь на втором месте среди бомбардиров в ЛЧ... Не знаю, на каком я должен был быть месте, но это выглядело забавно – пожалуй, это подходящее слово.

– Имеет ли для вас мяч» какую-то принципиальную значимость?

– Нет, я бы не сказал, что он мне важен. Успех в «Баварии» намного более важен. Особенно в Лиге чемпионов. Если мы доберемся до финала и выиграем бундеслигу, мы сможем обсудить это, но мяч» – не моя цель, – сказал Левандовски.