Судьи из Европы Айтекин, Шапрон и Эрикссон будут работать на ближайшем туре чемпионата Китая
Футбольная ассоциация Китая решила пригласить иностранных арбитров на матчи национального чемпионата.
Так, три встречи ближайшего тура обслужат арбитры из Европы – Дениз Айтекин (Германия), Тони Шапрон (Франция) и Юнас Эрикссон (Швеция).
В заявлении на своем официальном сайте CFA пообещала продолжить практику привлечения иностранных судей, а также сообщила, что в 2018 году ожидается начнется использование видеоповторов в качестве эксперимента.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.