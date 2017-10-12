Судьи из Европы Айтекин, Шапрон и Эрикссон будут работать на ближайшем туре чемпионата Китая

Футбольная ассоциация Китая решила пригласить иностранных арбитров на матчи национального чемпионата.

Так, три встречи ближайшего тура обслужат арбитры из Европы – (Германия), Тони Шапрон (Франция) и Юнас Эрикссон (Швеция).

В заявлении на своем официальном сайте CFA пообещала продолжить практику привлечения иностранных судей, а также сообщила, что в 2018 году ожидается начнется использование видеоповторов в качестве эксперимента.