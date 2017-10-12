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    Судьи из Европы Айтекин, Шапрон и Эрикссон будут работать на ближайшем туре чемпионата Китая

    Теги судьи высшая лига Китай Юнас Эрикссон Тони Шапрон Дениз Айтекин видеоповторы

    Футбольная ассоциация Китая решила пригласить иностранных арбитров на матчи национального чемпионата.

    Так, три встречи ближайшего тура обслужат арбитры из Европы – Дениз Айтекин (Германия), Тони Шапрон (Франция) и Юнас Эрикссон (Швеция).

    В заявлении на своем официальном сайте CFA пообещала продолжить практику привлечения иностранных судей, а также сообщила, что в 2018 году ожидается начнется использование видеоповторов в качестве эксперимента.

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