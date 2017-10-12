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    Швейцарская прокуратура подозревает президента «ПСЖ» в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

    Теги ПСЖ телевидение ФИФА Жером Вальк Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи подозревается в коррупции при приобретении прав на трансляции чемпионата мира.

    Швейцарская прокуратура уже начала расследование по этому вопросу. Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports.

    Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

    Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.

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