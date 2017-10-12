Джон Тошак: «Возможно, травмы преследуют Бэйла из-за того, что он играет справа»

Бывший главный тренер и сборной Уэльса Джон Тошак поделился мнением о том, почему полузащитник мадридского клуба подвержен травмам.

«Не так давно я разговаривал с Гаретом о том, как он бьет левой ногой внешней стороной стопы. Раньше он всегда играл на левом фланге, а теперь – справа. Когда он был левым защитником, тоже играл слева. Я никогда не видел, чтобы Мальдини, Роберто Карлос или Факкетти играли справа.

Возможно, травмы преследуют Бэйла из-за того, что он играет на правом фланге», – сказал Тошак.