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    Джон Тошак: «Возможно, травмы преследуют Бэйла из-за того, что он играет справа»

    Теги Реал Мадрид примера Испания травмы Гарет Бэйл Джон Тошак

    Бывший главный тренер «Реала» и сборной Уэльса Джон Тошак поделился мнением о том, почему полузащитник мадридского клуба Гарет Бэйл подвержен травмам.

    «Не так давно я разговаривал с Гаретом о том, как он бьет левой ногой внешней стороной стопы. Раньше он всегда играл на левом фланге, а теперь – справа. Когда он был левым защитником, тоже играл слева. Я никогда не видел, чтобы Мальдини, Роберто Карлос или Факкетти играли справа.

    Возможно, травмы преследуют Бэйла из-за того, что он играет на правом фланге», – сказал Тошак.

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