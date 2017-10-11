«Зенит» может зимой приобрести защитника «Интера» Раноккию
«Зенит» готов возобновить интерес к защитнику «Интера» Андреа Раноккии.
Как сообщает TMW со ссылкой на свежий выпуск Guerin Sportivo, зимой российский клуб может сделать новое предложение о трансфере 29-летнего футболиста.
Летом «Зенит» пытался подписать итальянца, но «Интер» не смог найти ему замену, и сделка не состоялась. Сейчас речь идет об аренде.
На этот раз трансфер наиболее вероятен в связи с тем, что миланцы сами намерены купить центрального защитника. Первый кандидат – Никола Максимович из «Наполи».
Подробную статистику Раноккии можно посмотреть здесь.
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