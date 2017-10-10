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    Adidas разорвет контракт с «Миланом»

    Теги Милан серия А Италия Adidas игровая форма

    У «Милана» по окончании сезона сменится технический спонсор.

    Утверждается, что Adidas решил разорвать соглашение, срок которого завершается летом 2023 года. Немецкий экипировщик работает с «Миланом» с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.

    Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими Adidas и воспользуется.

    Новый технический спонсор пока неизвестен. Nike, скорее всего, им не будет из-за контракта с «Интером».

    adidas разрывает контракт с «Миланом»

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