Adidas разорвет контракт с «Миланом»
У «Милана» по окончании сезона сменится технический спонсор.
Утверждается, что Adidas решил разорвать соглашение, срок которого завершается летом 2023 года. Немецкий экипировщик работает с «Миланом» с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.
Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими Adidas и воспользуется.
Новый технический спонсор пока неизвестен. Nike, скорее всего, им не будет из-за контракта с «Интером».
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