Adidas разорвет контракт с «Миланом»

У по окончании сезона сменится технический спонсор.

Утверждается, что решил разорвать соглашение, срок которого завершается летом 2023 года. Немецкий экипировщик работает с с 1997 года. Договоренность о разрыве была достигнута при летней покупке клуба китайскими инвесторами.

Решение уже принято, официально о нем будет объявлено в декабре-январе. По этому договору «Милан» получал 19,7 миллиона евро в год. В сделку включены пункты о досрочном разрыве, ими и воспользуется.

Новый технический спонсор пока неизвестен. Nike, скорее всего, им не будет из-за контракта с .

adidas разрывает контракт с «Миланом»