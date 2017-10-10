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    Канте пропустит около трех недель из-за травмы

    Теги Челси Дидье Дешам премьер-лига Англия сборная Франции травмы Нголо Канте

    Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте пропустит около трех недель из-за повреждения задней поверхности бедра. О травме игрока рассказал главный тренер французов Дидье Дешам.

    Таким образом, Канте может пропустить матчи АПЛ против «Кристал Пэлас», «Уотфорда» и «Борнмута», а также игру Лиги чемпионов против «Ромы».

    26-летний хавбек получил повреждение на 34-й минуте матча между Францией и Болгарией (1:0). 

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