Канте пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник и сборной Франции Нголо Канте пропустит около трех недель из-за повреждения задней поверхности бедра. О травме игрока рассказал главный тренер французов Дидье Дешам.

Таким образом, Канте может пропустить матчи АПЛ против «Кристал Пэлас», «Уотфорда» и «Борнмута», а также игру Лиги чемпионов против «Ромы».

26-летний хавбек получил повреждение на 34-й минуте матча между Францией и Болгарией (1:0).