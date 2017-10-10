Тренер сборной Исландии: «Думал, что вновь мотивировать команду после Евро будет трудно. Первая кружка пива после вечеринки – не самая приятная»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал выход своей сборной в финальную часть в России.

«Я думал, что после Евро-2016 самой трудной задачей будет вновь мотивировать команду.

Первая кружка пива после вечеринки – не самая приятная. Тяжелее всего было вновь начать работать после большого праздника во Франции. Тем более, когда в группе Хорватия, Турция, Украина и Финляндия.

Этот успех – не финальная точка, но долгий путь к конечной цели», – сказал Хадльгримссон.

Как же мы рады, что Исландия едет в Россию