Итальянец Чинквини станет спортивным директором «Зенита»

Новым спортивным директором станет итальянец Оресте Чинквини.

В этой должности 69-летний специалист сменит Константина Сарсанию, который ушел из жизни на прошлой неделе.

Петербургский клуб также рассматривал кандидатуры Анатолия Давыдова, и Александра Бокия, но руководство посчитало наиболее очевидным вариантом Чинквини, который после назначения был заместителем спортивного директора.

Чинквини работал в роли менеджера в сборной России, когда команду возглавлял другой итальянец .

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