Итальянец Чинквини станет спортивным директором «Зенита»
Новым спортивным директором «Зенита» станет итальянец Оресте Чинквини.
В этой должности 69-летний специалист сменит Константина Сарсанию, который ушел из жизни на прошлой неделе.
Петербургский клуб также рассматривал кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, но руководство посчитало наиболее очевидным вариантом Чинквини, который после назначения Роберто Манчини был заместителем спортивного директора.
Чинквини работал в роли менеджера в сборной России, когда команду возглавлял другой итальянец Фабио Капелло.
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