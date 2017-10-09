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    Итальянец Чинквини станет спортивным директором «Зенита»

    Теги Зенит Константин Сарсания Роберто Манчини премьер-лига Россия Александр Кержаков Анатолий Давыдов Оресте Чинквини

    Новым спортивным директором «Зенита» станет итальянец Оресте Чинквини.

    В этой должности 69-летний специалист сменит Константина Сарсанию, который ушел из жизни на прошлой неделе.

    Петербургский клуб также рассматривал кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, но руководство посчитало наиболее очевидным вариантом Чинквини, который после назначения Роберто Манчини был заместителем спортивного директора.

    Чинквини работал в роли менеджера в сборной России, когда команду возглавлял другой итальянец Фабио Капелло.

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