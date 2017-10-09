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    Sports.ru

    РФС предложил работу на сайте 20-летнему болельщику с ДЦП из Казани

    Теги сборная России РФС болельщики сборная Ирана

    РФС предложил болельщику сборной России из Казани Дмитрию Корчагину должность в футбольном союзе.

    Корчагин страдает ДЦП (повышение мышечного тонуса). Представители РФС предложили 20-летнему Корчагину готовить новости и редакционные материалы для нового официального сайта организации.

    Приступить к работе Корчагин сможет уже на матче России и Ирана.

    «От такого предложения невозможно отказаться», – сказал Дмитрий.

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