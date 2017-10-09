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    Федор Смолов: «В России все разбираются в двух вещах: в политике и футболе»

    Теги Федор Смолов сборная России сборная Ирана товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче с Ираном.

    – Как прошли полтора дня после матча с Кореей?

    – Все провели восстановительные процедуры, сделали массаж, чтобы лучше восстановиться. Что могу сказать об Иране? У нас была теория. Планов раскрывать не собираюсь. У них хорошие стандарты. На это обратили внимание.

    Иран 35-й в рейтинге. Два года не проигрывает, но мы будет отталкиваться от своей игры, мы играем дома. Поэтому, думаю, что все должно сложиться хорошо.

    В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно.

    После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать, – сказал Смолов.

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