Роман Павлюченко: «Если у вас есть предложение из Англии, любая возможность, езжайте туда. Это лучшая лига в мире»

Форвард «Арарата» Роман Павлюченко рассказал, что жалеет об уходе из .

«Мои лучшие футбольные дни прошли в Англии. Я обожал это время. Это лучшая лига в мире.

Когда меня спрашивают об Англии, я всегда говорю: если у вас есть какое-то предложение, любая возможность, езжайте туда. Там лучший футбол в мире.

У меня нет никаких сожалений по поводу своего выступления в «Тоттенхэме». Единственное сожаление – я не должен был уходить и возвращаться в Россию.

Я мог остаться в «Тоттенхэме», мне не нужно было уходить. Это мое самое большое сожаление», – сказал Павлюченко.