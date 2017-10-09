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    Роман Павлюченко: «Если у вас есть предложение из Англии, любая возможность, езжайте туда. Это лучшая лига в мире»

    Теги Роман Павлюченко премьер-лига Англия Тоттенхэм второй дивизион Арарат Москва

    Форвард «Арарата» Роман Павлюченко рассказал, что жалеет об уходе из «Тоттенхэма».

    «Мои лучшие футбольные дни прошли в Англии. Я обожал это время. Это лучшая лига в мире. 

    Когда меня спрашивают об Англии, я всегда говорю: если у вас есть какое-то предложение, любая возможность, езжайте туда. Там лучший футбол в мире.

    У меня нет никаких сожалений по поводу своего выступления в «Тоттенхэме». Единственное сожаление – я не должен был уходить и возвращаться в Россию.

    Я мог остаться в «Тоттенхэме», мне не нужно было уходить. Это мое самое большое сожаление», – сказал Павлюченко.

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