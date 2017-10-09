Сборная Бразилии остановится в Сочи на время ЧМ-2018
Конфедерация футбола Бразилии определилась с местом базирования во время проведения ЧМ-2018.
Бразильцы остановятся в Сочи. Все условия устроили руководителей и тренеров команды. Вместе с игроками в отеле смогут жить их семьи.
В ближайшее время руководство федерации начнет согласование условий проживания в Сочи.
Бразилия получила право первого выбора после непопадания Австрии на ЧМ.
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