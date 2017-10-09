Сборная Бразилии остановится в Сочи на время ЧМ-2018

Конфедерация футбола Бразилии определилась с местом базирования во время проведения .

Бразильцы остановятся в Сочи. Все условия устроили руководителей и тренеров команды. Вместе с игроками в отеле смогут жить их семьи.

В ближайшее время руководство федерации начнет согласование условий проживания в Сочи.

Бразилия получила право первого выбора после непопадания Австрии на ЧМ.