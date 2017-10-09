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    Сборная Бразилии остановится в Сочи на время ЧМ-2018

    Теги сборная Бразилии ЧМ-2018 Олимпийский стадион Сочи

    Конфедерация футбола Бразилии определилась с местом базирования во время проведения ЧМ-2018.

    Бразильцы остановятся в Сочи. Все условия устроили руководителей и тренеров команды. Вместе с игроками в отеле смогут жить их семьи.

    В ближайшее время руководство федерации начнет согласование условий проживания в Сочи.

    Бразилия получила право первого выбора после непопадания Австрии на ЧМ.

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