Хулен Лопетеги: «Аргентина выйдет на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги выразил уверенность в том, что национальная команда Аргентины пробьется в финальный турнир ЧМ-2018.

«Не люблю заключать пари, но Аргентина выйдет на чемпионат мира. И Месси – тоже», — сказал Лопетеги.

После 17 туров Аргентина занимает в таблице 6-е место и в заключительном матче встретится на выезде с Эквадором. Напрямую в финальный турнир выходят сборные, занявшие первые 4 места. Пятая команда проведет стыковые матчи с Новой Зеландией.

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Таблица квалификации ЧМ-2018