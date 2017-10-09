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    Хулен Лопетеги: «Аргентина выйдет на ЧМ-2018»

    Теги сборная Аргентины квалификация ЧМ-2018 Южная Америка Хулен Лопетеги

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги выразил уверенность в том, что национальная команда Аргентины пробьется в финальный турнир ЧМ-2018.

    «Не люблю заключать пари, но Аргентина выйдет на чемпионат мира. И Месси – тоже», — сказал Лопетеги.

    После 17 туров Аргентина занимает в таблице 6-е место и в заключительном матче встретится на выезде с Эквадором. Напрямую в финальный турнир выходят сборные, занявшие первые 4 места. Пятая команда проведет стыковые матчи с Новой Зеландией.

    Бразильцы в соцсетях призывают сборную проиграть Чили, чтобы Аргентина не попала на ЧМ

    Таблица квалификации ЧМ-2018

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