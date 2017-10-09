Александр Кокорин: «Пропуск Кубка конфедераций стал для меня звонком»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что стало для него вызовом для возвращения места в сборной России.
— Главной причиной, заставившей так сильно прибавить в этом сезоне, для вас стал чемпионат мира?
— Нет, чемпионат тут ни при чем. То, что я не попал на летний Кубок конфедераций, стало для меня звонком — до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться.
— Черчесов рассказывал, что перед объявлением состава сборной на Кубок конфедераций он объяснил вам свое решение не приглашать вас. Его звонок стал шоком?
— Я бы так не сказал. Это был выбор главного тренера, и жизнь на этом не заканчивалась.
— Атмосфера в сборной изменилась за год вашего отсутствия?
— Да, безусловно.
— В какую сторону?
— В лучшую. Нельзя, конечно, сказать, что раньше атмосфера была плохая — в сборной она всегда хорошая. Просто много новичков появилось. Сейчас важно поймать необходимый ритм, чтобы команда сыгралась после обновления, — сказал Кокорин.
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