Александр Кокорин: «Пропуск Кубка конфедераций стал для меня звонком»

Форвард Александр Кокорин рассказал, что стало для него вызовом для возвращения места в сборной России.

— Главной причиной, заставившей так сильно прибавить в этом сезоне, для вас стал чемпионат мира?

— Нет, чемпионат тут ни при чем. То, что я не попал на летний конфедераций, стало для меня звонком — до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться.

— Черчесов рассказывал, что перед объявлением состава сборной на Кубок конфедераций он объяснил вам свое решение не приглашать вас. Его звонок стал шоком?

— Я бы так не сказал. Это был выбор главного тренера, и жизнь на этом не заканчивалась.

— Атмосфера в сборной изменилась за год вашего отсутствия?

— Да, безусловно.

— В какую сторону?

— В лучшую. Нельзя, конечно, сказать, что раньше атмосфера была плохая — в сборной она всегда хорошая. Просто много новичков появилось. Сейчас важно поймать необходимый ритм, чтобы команда сыгралась после обновления, — сказал Кокорин.