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    Александр Кокорин: «Пропуск Кубка конфедераций стал для меня звонком»

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин Кубок конфедераций

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что стало для него вызовом для возвращения места в сборной России.

    — Главной причиной, заставившей так сильно прибавить в этом сезоне, для вас стал чемпионат мира?

    — Нет, чемпионат тут ни при чем. То, что я не попал на летний Кубок конфедераций, стало для меня звонком — до этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться.

    — Черчесов рассказывал, что перед объявлением состава сборной на Кубок конфедераций он объяснил вам свое решение не приглашать вас. Его звонок стал шоком?

    — Я бы так не сказал. Это был выбор главного тренера, и жизнь на этом не заканчивалась.

    — Атмосфера в сборной изменилась за год вашего отсутствия?

    — Да, безусловно.

    — В какую сторону?

    — В лучшую. Нельзя, конечно, сказать, что раньше атмосфера была плохая — в сборной она всегда хорошая. Просто много новичков появилось. Сейчас важно поймать необходимый ритм, чтобы команда сыгралась после обновления, — сказал Кокорин.

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