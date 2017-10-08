Марсьяль интересен «Барселоне»

Нападающий Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает El Mundo Deportivo, если Марсьяль в ближайшее время не станет основным игроком манкунианцев, то каталонский клуб попробует оформить его трансфер.

В этом сезоне Марсьяль вышел на поле в 6 матчах премьер-лиги, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. При этом в среднем он проводит на поле 24 минуты.

Подробную статистику 21-летнего француза смотрите здесь.