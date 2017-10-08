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    Марсьяль интересен «Барселоне»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Антони Марсьяль

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попал в сферу интересов «Барселоны».

    Как сообщает El Mundo Deportivo, если Марсьяль в ближайшее время не станет основным игроком манкунианцев, то каталонский клуб попробует оформить его трансфер.

    В этом сезоне Марсьяль вышел на поле в 6 матчах премьер-лиги, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. При этом в среднем он проводит на поле 24 минуты. 

    Подробную статистику 21-летнего француза смотрите здесь.

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