Роналду вышел на 3-е место в мире по голам за сборную

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2018 с Андоррой (2:0) забил гол.

Это 79-й мяч нападающего «Реала» за национальную команду, и он разделил третье место в истории мирового футбола с замбийцем .

Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи – 109 голов, на втором месте – венгр (84).

Хуссейн Саид из Ирака расположился на 5-й позиции – 78 мячей, у бразильца Пеле – 77 голов.

Роналду, забив 15 мячей, повторил рекорд Левандовского по голам в одном отборочном цикле Евро