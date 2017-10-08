Роналду вышел на 3-е место в мире по голам за сборную
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2018 с Андоррой (2:0) забил гол.
Это 79-й мяч нападающего «Реала» за национальную команду, и он разделил третье место в истории мирового футбола с замбийцем Годфри Читалу.
Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи – 109 голов, на втором месте – венгр Ференц Пушкаш (84).
Хуссейн Саид из Ирака расположился на 5-й позиции – 78 мячей, у бразильца Пеле – 77 голов.
Роналду, забив 15 мячей, повторил рекорд Левандовского по голам в одном отборочном цикле Евро
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