Команда Кадырова разгромила ветеранов сборной Италии – 6:3. Глава Чечни забил гол и отдал голевую передачу

Команда «Лидер-65» в товарищеском матче разгромила ветеранов сборной Италии (6:3).

Капитаном российской команды был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счет гол и голевую передачу.

Также в составе «Лидер-65» на поле вышли чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча»-2005 бразилец , бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, , Роман Широков, Александр Филимонов и другие.

На поле вышел и действующий футболист и капитан Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был .

Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.

Голы в составе российской команды также на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

Итальянцы ответили хет-триком Марко Дельвеккио.

«Вас любит вся наша огромная страна». Спорт поздравляет Путина с 65-летием