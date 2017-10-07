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    Команда Кадырова разгромила ветеранов сборной Италии – 6:3. Глава Чечни забил гол и отдал голевую передачу

    Теги Роман Широков Валерий Газзаев Марко Кассетти Марко Дельвеккио Роналдиньо Александр Кержаков Ахмат Валерий Карпин Александр Филимонов Рамзан Кадыров Фабрицио Раванелли Сальваторе Скиллачи Ризван Уциев Магомед Даудов товарищеские матчи (гибрид)

    Команда «Лидер-65» в товарищеском матче разгромила ветеранов сборной Италии (6:3).

    Капитаном российской команды был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счет гол и голевую передачу.

    Также в составе «Лидер-65» на поле вышли чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча»-2005 бразилец Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие.

    На поле вышел и действующий футболист и капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.

    Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.

    Голы в составе российской команды также на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

    Итальянцы ответили хет-триком Марко Дельвеккио.

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