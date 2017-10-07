Команда Кадырова разгромила ветеранов сборной Италии – 6:3. Глава Чечни забил гол и отдал голевую передачу
Команда «Лидер-65» в товарищеском матче разгромила ветеранов сборной Италии (6:3).
Капитаном российской команды был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счет гол и голевую передачу.
Также в составе «Лидер-65» на поле вышли чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча»-2005 бразилец Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие.
На поле вышел и действующий футболист и капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.
Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие.
Голы в составе российской команды также на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.
Итальянцы ответили хет-триком Марко Дельвеккио.
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