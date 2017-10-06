Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Куртуа обдумывает переход в «Реал»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тибо Куртуа

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа не спешит подписывать новый контракт с лондонцами.

    Вратарь сборной Бельгии всем доволен в Англии, но рассматривает возможность перехода в «Реал» в ближайшем будущем. Куртуа ждет предложения от мадридцев, так как хотел бы вернуться в Испанию.

    В «Реале» довольны действующим первым номером Кейлором Навасом, но могут рассмотреть вариант с приобретением более перспективного молодого вратаря.

    Срок действия контракта голкипера с «Челси» рассчитан до 2019 года.

    Подробную статистику выступлений Куртуа вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться