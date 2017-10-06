Куртуа обдумывает переход в «Реал»

Голкипер Тибо Куртуа не спешит подписывать новый контракт с лондонцами.

Вратарь сборной Бельгии всем доволен в Англии, но рассматривает возможность перехода в в ближайшем будущем. Куртуа ждет предложения от мадридцев, так как хотел бы вернуться в Испанию.

В «Реале» довольны действующим первым номером Кейлором Навасом, но могут рассмотреть вариант с приобретением более перспективного молодого вратаря.

Срок действия контракта голкипера с «Челси» рассчитан до 2019 года.

Подробную статистику выступлений Куртуа вы можете посмотреть здесь.