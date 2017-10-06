Куртуа обдумывает переход в «Реал»
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа не спешит подписывать новый контракт с лондонцами.
Вратарь сборной Бельгии всем доволен в Англии, но рассматривает возможность перехода в «Реал» в ближайшем будущем. Куртуа ждет предложения от мадридцев, так как хотел бы вернуться в Испанию.
В «Реале» довольны действующим первым номером Кейлором Навасом, но могут рассмотреть вариант с приобретением более перспективного молодого вратаря.
Срок действия контракта голкипера с «Челси» рассчитан до 2019 года.
Подробную статистику выступлений Куртуа вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.