Александр Кокорин: «На критику реагирую спокойно. После Монако уже ничего не страшно»

Нападающий и сборной России Александр Кокорин рассказал как реагирует на критику в свой адрес.

– В этом году часто приходится слышать, что мы видим нового Кокорина. Вас самого это не задевает?

– Меня не то, что задевает, я просто привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать, – сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24». – Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.

– А вообще вы на критику спокойно реагируете?

– Очень спокойно.

– В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а, скорее, говорить о той истории с шампанским в Монако после .

– Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно, – приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».