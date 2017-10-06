Станислав Черчесов: «Лунев и другие вратари сборной – охотники, им нужно догонять Акинфеева»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о конкуренции на вратарской позиции в команде.

Очень хорошо, что этот вопрос поднимается. Но в сборной должна быть определенная иерархия. Мы за всеми следим и рады, что не только Лунев, но и другие футболисты прогрессируют.

Они — охотники, Акинфеева им нужно догонять. Это нормальная ситуация и для нас, и, думаю, для самого Игоря», – сказал Черчесов.