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    Тарасов об игре за сборную: «Не важно, какой матч, за Россию на поле хочется рвать»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов сборная Южной Кореи премьер-лига Россия сборная России болельщики товарищеские матчи (сборные)

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о чувствах, которые испытывает в матчах за сборную России.

    «Когда впервые надел футболку национальной команды и зазвучал гимн…

    Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать. Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную.

    Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого, ждем всех. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддержите нас.

    Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов.

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