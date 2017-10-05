Тарасов об игре за сборную: «Не важно, какой матч, за Россию на поле хочется рвать»

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о чувствах, которые испытывает в матчах за сборную России.

«Когда впервые надел футболку национальной команды и зазвучал гимн…

Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать. Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную.

Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого, ждем всех. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддержите нас.

Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов.

Фото дня. Дмитрий Тарасов и самый вежливый президент