Директор ФИФА: «Временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге выглядят необычно, но вид на поле с них открывается потрясающий»
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о временных трибунах на стадионе к ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
«Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира.
С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам», – сказал Смит.
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