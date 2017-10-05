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    Директор ФИФА: «Временные трибуны на стадионе в Екатеринбурге выглядят необычно, но вид на поле с них открывается потрясающий»

    Теги ЧМ-2018 стадион Центральный Екатеринбург стадионы

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о временных трибунах на стадионе к ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

    «Стадион должен соответствовать потребностям города и зрителей, это важно с точки зрения наследия чемпионата мира. Именно поэтому мы устанавливаем временные конструкции, город получит необходимое количество мест после турнира.

    С точки зрения внешнего вида, временные трибуны выглядят необычно и странно. Однако с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам», – сказал Смит.

    Странная трибуна в Екатеринбурге – это не позор

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