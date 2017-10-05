На стадионе «Нижний Новгород» произошел пожар, пострадавших нет
На стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи ЧМ-2018, произошел пожар.
«Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе «А». Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут, пострадавших нет.
На ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются», – сказал представитель генерального подрядчика.
При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление.
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