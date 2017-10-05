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    На стадионе «Нижний Новгород» произошел пожар, пострадавших нет

    Теги происшествия ЧМ-2018 стадионы стадион Нижний Новгород

    На стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи ЧМ-2018, произошел пожар.

    «Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе «А». Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут, пострадавших нет.

    На ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются», – сказал представитель генерального подрядчика.

    При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. 

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