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    Глава ВФСО «Динамо»: «Контракт Погребняка практически невозможно изменить»

    Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Стржалковский

    Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о ситуации с контрактом форварда команды Павла Погребняка.

    – Были ли переговоры о снижении гонорара, и почему клуб не может трудоустроить форварда?

    – Контракт грамотно составлен. Похоже, что все составители контракта приложили максимум усилий к тому, чтобы он был составлен именно в таком жестком варианте, который практически невозможно изменить. Вот и мы не можем. Контракт Погребняка – железобетонный. Уйти игрок может только туда, куда сам согласится. Но в ведущие клубы пока, к сожалению, не зовут.

    Обязанность Павла по контракту – приезжать на тренировки. Эти обязанности он прилежно исполняет – приезжает и интенсивно тренируется.

    – Правда ли, что зарплата форварда составляет 2 миллиона евро в год?

    – Давайте скажу так: эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Прекрасно помню, как он выступал в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общество «Динамо» не влияют и не будут влиять на эти функции тренера.

    – Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

    – А смысл? Кобелев заключал. И что — посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в «Зенит» продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в «Локомотив» мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро, — сказал Стржалковский.

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