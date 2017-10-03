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    Сборная России (U-17) не прошла в элитный раунд отбора на Евро-2018, проиграв Исландии

    Теги сборная России U-17 сборная Исландии U-17 квалификация Евро U-17

    Сборная России (U-17) уступила сборной Исландии в матче первого отборочного раунда Евро-2018 (0:2).

    В группе 4 Россия заняла третье место, набрав 3 очка. В следующий этап выходят по 2 команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды из занявших третьи места, россияне не смогли пробиться в элитный раунд.

    В группе также выступали Финляндия (7 очков) и Фарерские острова (0 очков).

    Исландия – Россия 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гудйонссен, 25 (пенальти), 2:0 – Гудйонссен, 30.

    Исландия: Хардарсон, Хилмарссон, Магнуссон, Фодилссон, Торвалдссон (к), Гудйонссен(Сигурдарсон, 80), Ингасон, Палмарсон, Й. А. Гуннарсон (Гисласон, 58), К. Ф. Гуннарсон (Йохансон, 78), Баркасон.

    Россия: Ещенко (к), Герчиков, Федоров, Прохин, Никитенков, Шарков (Маркитесов, 73), Севикян, Усанов, Петров, Петерсон (Воротников, 41), Мелекесцев (Кутовой, 66).

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