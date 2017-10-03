Материалы по делу Мвила переданы в Следственный комитет

Президент ВФСО Владимир Стржалковский поделился информацией о сорвавшемся переходе полузащитника «Рубина» Янна Мвила в московское «Динамо». Стржалковский рассказал, что материалы по трансферу изучает Следственный комитет.

Летом 2015 года «Рубин» и «Динамо» якобы договорились о переходе игрока, Мвила уже тренировался с новой командой, однако трансфер в итоге не состоялся: сделку не одобрил совет директоров «Динамо». При этом московский клуб впоследствии выплатил игроку 900 тысяч евро.

– Некоторые трансферные сделки прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику Мвила. Он не провел ни одного матча за . Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю.

Выступал он за , числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с Мвила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро.

Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения.

Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей, – заявил Стржалковский.

Янн Мвила: «Это правда, что в «Динамо» с меня требовали деньги»