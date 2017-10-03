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    «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Озилом в январе

    Теги Месут Озил Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил летом может сменить клуб.

    По информации The Independent, в январе с ним начнет переговоры «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся уговорить Озила из-за опыта их совместной работы в «Реале».

    Переговоры Озила с «Арсеналом» по новому контракту зашли в тупик и не прогрессируют. Сам игрок не выражает большого желания остаться.

    Срок контракта Озила с лондонским клубом истекает летом 2018 года.

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