«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Озилом в январе
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил летом может сменить клуб.
По информации The Independent, в январе с ним начнет переговоры «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся уговорить Озила из-за опыта их совместной работы в «Реале».
Переговоры Озила с «Арсеналом» по новому контракту зашли в тупик и не прогрессируют. Сам игрок не выражает большого желания остаться.
Срок контракта Озила с лондонским клубом истекает летом 2018 года.
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