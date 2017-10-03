«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Озилом в январе

Полузащитник Месут Озил летом может сменить клуб.

По информации The Independent, в январе с ним начнет переговоры «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся уговорить Озила из-за опыта их совместной работы в .

Переговоры Озила с «Арсеналом» по новому контракту зашли в тупик и не прогрессируют. Сам игрок не выражает большого желания остаться.

Срок контракта Озила с лондонским клубом истекает летом 2018 года.