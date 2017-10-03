Ромарио: «Месси и Роналду выиграли кучу титулов, но я все еще лучше их как бомбардир. Голов у меня вдвое больше»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что превосходит Криштиану Роналду и как бомбардир.

«Конечно, они являются лучшими игроками мира, наряду с Неймаром. Они выиграли кучу титулов. Но голов у меня вдвое больше, чем у них.

Без лишней скромности хочу вас заверить, что вне зависимости от того, насколько они хороши и сколько «Золотых мячей» получили, я все еще лучше как бомбардир. В сегодняшнем футболе очень сложно дойти до тысячи. Это действительно сложно», – сказал .

На данный момент на счету Месси 579 голов, Роналду отличился 612 раз. Ромарио за карьеру забил 1003 гола.