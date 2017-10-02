Мората может пропустить больше месяца

Травма форварда Альваро Мораты оказалась серьезнее, чем казалось ранее.

Нападающий сборной Испании может пропустить более месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте заявлял, что у испанца не такая серьезная травма.

Вероятно, форвард пропустит оба матча с «Ромой» в Лиге чемпионов.

В 7 матчах премьер-лиги Мората забил 6 мячей. Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.