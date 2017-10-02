Мората может пропустить больше месяца
Травма форварда «Челси» Альваро Мораты оказалась серьезнее, чем казалось ранее.
Нападающий сборной Испании может пропустить более месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в матче с «Манчестер Сити» (0:1).
Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте заявлял, что у испанца не такая серьезная травма.
Вероятно, форвард пропустит оба матча с «Ромой» в Лиге чемпионов.
В 7 матчах премьер-лиги Мората забил 6 мячей. Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.
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